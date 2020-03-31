Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что не стал исключать подачу иска на комментатора Дмитрия Губерниева за оскорбления.

Как отметил Тихонов, раньше Губерниев был нормальным человеком и они были в хороших отношениях. Тихонов считает, что опустил биатлон донельзя. По словам Тихонова, происходящее у Анфисы Резцовой — это ее дела.

«Гребец третьего разряда… Почему он может осуждать олимпийскую чемпионку в двух видах спорта? Что он сделал? Я думаю, что мы все оскорбленные: Юрий Семин, Елена Вяльбе, Анфиса Резцова, Тихонов напишем на него. Я не знаю ни одного человека, который сказал о нем доброе слово», — приводит слова Тихонова Р-Спорт.

Недавно Александр Тихонов рассказал о приеме президента СБР Владимира Драчева в Министерстве спорта РФ по окончании сезона.