Главный тренер сборной России рассказал, что созванивался с Федором Смоловым, который «застрял» в Виго, где сидит на карантином в связи с пандемией коронавируса.

Черчесов посетовал, что наступил перерыв — сложно оценить форвардов, которые поменяли команды, а таких много. Все играют старательно — по мнению Черчесова.

Со Смоловым разговаривал позавчера, скучает по мне. Мы говорили про карантин. То, что плохо – он один там. Это ещё сложнее переносится, наверное. Звонки из России его поддерживают. Я сказал и Смолову, и Головину, и Черышеву, что они могут звонить по любому вопросу», — отметил Черчесов в интервью пресс-службе РФС.

В том же интервью Станислав Черчесов обозначил свой музыкальный вкус и рассказал, какая музыка приветствуется внутри национальной команды.