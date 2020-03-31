Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу, комментатор и спортивный психолог Елизавета Кожевникова рассказала о составе сборной России на ЧМ-2020, на котором Россию должны были представлять Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Кожевникова не уверена, что для трех фигуристов еще будет такое соревнование, как чемпионат мира. Комментатор и психолог считает, что все три девочки вынесены за скобки.

«Они такой одноразовый продукт – как обойма у винтовки: одну обойму отстреливают, другая вставляется», — цитирует Кожевникову Russia Today.

По ее словам, подавляющее большинство юниоров, не выходящих на взрослый уровень раньше 21 года, переживают стресс спокойнее, потому еще в значительной степени находится под крылом родителей, а также в силу возраста не имеют своего взгляда про семью, про стратегии, про то, как им устраиваться и как зарабатывать.