Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова жестко высказалась относительно российского комментатора Дмитрия Губерниева. До этого Губерниев раскритиковал Резцову за то, что бывшая спортсменка не следовала правилам карантина, введённым из-за пандемии коронавируса.

Резцова отметила, что не собирается оправдываться, поскольку ничего не нарушила и никого не обидела.

«Я уже подумала о том, что мне нужно найти хорошего адвоката и остановить этот беспредел в высказываниях Губерниева, который не имеет гражданского права допускать оскорбления личности», — приводит слова Резцовой «РИА Новости».

Резцова отметила, что нее это просто дико — у нее дети в спорте, а Губерниев позволяет себе оскорблять не только ее, но и всю ее семью. Рецова предположила, что комментатор не может «задушить» Александра Тихонова, поэтому перебрался на женщин. Бывшая биатлонистка предложила Губерниеву занимать греблей, а не рыться в биатлоне.