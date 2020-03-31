Олимпийский чемпион по лыжным гонкам россиянин Никита Крюков признался, что ему предлагали допинг в 2013 году. Об этом лыжник рассказал в прямом эфире с Марией Командной в инстаграме.

По словам Крюкова, у него было такое, что предлагали — «Никит, во есть такое-то и такое-то». Крюков отметил, что это не афишируется — никто не будет говорить, но где-то кто-то может намекнуть.

«Я даже не видел этих людей, все через посредников. На моей памяти такое было один раз. Это был 2013 год. Но я вариант с допингом даже не рассматривал», — сказал Крюков в прямом эфире с Марией Командной в инстаграме.

Также Крюков отметил, что уверен на 99 процентов, что спринтерская группа на Олимпиаде в Сочи была чистой. Также Крюков дает 90 процентов, и Легков с Вылегжаниным на допинг бы не пошли.