Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост в инстаграме, в котором показала свою тренировку с собакой в дома во время карантина, связанного со вспышкой коронавируса в мире.

Загитова призвала всех оставаться дома, беречь себя и своих близки. Также Загитова советует обязательно заниматься спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении.

«Всем привет! Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь, делайте свои домашние дела. Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сидите дома!» — сказала Загитова на видео по окончании тренировки.

Напомним, что поссийская фигуристка Алина Загитова на время карантина приехала к родителям в Казань.