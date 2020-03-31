Российская фигуристка Алина Загитова выложила новый пост в инстаграме, в котором показала свою тренировку с собакой в дома во время карантина, связанного со вспышкой коронавируса в мире.
Загитова призвала всех оставаться дома, беречь себя и своих близки. Также Загитова советует обязательно заниматься спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении.
«Всем привет! Я сейчас сижу на карантине дома. Призываю и вас сидеть дома. Занимайтесь, учитесь, делайте свои домашние дела. Пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье и здоровье ваших близких. Сидите дома!» — сказала Загитова на видео по окончании тренировки.
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Оставайтесь дома … Берегите себя и своих близких ☝️👨👩👧👧… и обязательно Занимайтесь спортом, чтобы оставаться в хорошем настроении 😉 🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️ Stay at Home… Take care of your family, friends and yourself… and keep on training to be in a good mood 😉 🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️🏋🏼♀️ 家にいて…家族、友達、自分との時間を大切に…そして、いい気分になるためにもトレーニングを続けましょう😉 #ОставайсяДома #StayHome #おうち時間 #карантин #behealthy #training #健康 #検疫
Напомним, что поссийская фигуристка Алина Загитова на время карантина приехала к родителям в Казань.
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