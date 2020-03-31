Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о тренерах в своей карьере. Наставника по «Арсеналу» Арсена Венгера Аршавин ставит ниже тренеров сборной России Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

Аршавин выражает респект Арсену Венгеру — для него он был одним из лучших тренеров, но свои лучших выступления Аршавин выдавал при двух голландцев — Хиддинка и Адвоката.

«Лично для меня они были чуть лучше. Но, конечно, мне повезло поработать под руководством Венгера», — приводит слова Аршавина 888sport.

Аршавин сожалеет только о том, что не сумел с «Арсеналом» выиграть Кубок лиги в 2011, проиграв «Бирмингему». Бывший зенитовец, выступавший за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы, объясняет это потерей игроков — Насри, потом Фабрега и позже Робин ван Перси.