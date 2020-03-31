Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о том, как проводит время во время карантина из-за пандемии коронавируса. Фигуристке тяжело сидеть взаперти в квартире. Также воспитанница рассказала, что будет учить четверной прыжок.

По словам Туктамышевой, она собирается просто читать, отдыхать и креативить. Быть с семьей, смотреть фильмы, которые не успела. Кроме того, Туктамышева собирается хорошо порыться в голове и подумать — «Замем ты это делаешь, для чего».

«Карантиню, никуда не хожу, разве что только в магазин, пытаюсь заниматься в онлайне с хореографом», — отметила Туктамышева в эфире с Марией Командной в инстаграме.

Также Туктамышева отметила, что не успела добить четверной сальхов. Воспитанница Алексея Мишина отметила, что нужно быть в очень крутой форме, чтобы выучить четверной прыжок, к тому же не самый любимый.

«Конечно, я буду его учить, не хочу стоять на месте. Я перед собой задачу выполнила – четверной сделала. Пока хватит», — отметил Туктамышева.

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на ближайшее время в период пандемии коронавируса.