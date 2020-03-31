Наставник «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о сложностях работы с командой во время пандемии коронавируса.

Слуцкий отметил, что никто не знает, как пережить эту ситуацию — она впервые происходит для человечества в последние сто лет.

«Не понимаешь, как работать с командой. Команда находится дома, иностранцы улетели, они тренируются по индивидуальным программам, поддерживая форму. Никто не понимает, будет ли возобновлен чемпионат, пока много вопросов, на которые никто не знает ответов», — цитирует Слуцкого Матч ТВ.

Чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако, по всей видимости, турнир возобновится в конце мая.