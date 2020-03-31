Наставник «Уфы» Вадим Евсеев сделал заявление в инстаграме. Оказывается, ровно год назад бывший защитник сборной России дебютировал в уфимском клубе в качестве главного тренера команды.

«Ровно год назад я дебютировал в качестве главного тренера «Уфы». Спасибо Шамилю Камиловичу Газизову за предложение возглавить один из лучших клубов страны!», — написал Евсеев.

Евсеев отметил, что это был сильный и интересный вызов, а год пролетел незаметно. В последний день марта «Уфа» под руководством Евсеева вырвала ничью в Москве в игре с ЦСКА, уступая по ходу поединка 0:2.

«Главное верить в себя и в своих игроков, в любой ситуации. Быть единым целым. Тогда все получится!», — подчеркнул Евсеев.

Евсеев заметил, что ЦСКА Виктора Гончаренко «Уфа» уже трижды сыграла вничью — с шестикратными чемпионами России на равных.

Отметим, что в данный момент «Уфа» Вадима Евсеева занимает девятое место в РПЛ с 27 очками.