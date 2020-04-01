Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем поведении после победы надо Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира. Тренер не выражал много эмоций.

По его словам, как таковых эмоций не было. Первая мысль — «надо идти готовиться к следующей игре». Черчесов рассказал, что все побежали праздновать, а тренер подошел к наставнику испанцев и поблагодарил его за игру. А после пошел в раздевалку.

«Страна сходила с ума в хорошем понимании этого слова, но главное, чтобы с ума не сходил главный тренер. Это к добру не приведёт, надо быть сконцентрированным на своей работе», — приводит слова Черчесова пресс-служба РФС.

Черчесов отметил, что когда все заканчивается, можно порадоваться, но не переживать. По его словам, если главный тренер начинает переживать, то превращается в болельщика, что запрещено.