Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала Марии Командной в прямом эфире в инстаграме, что в данный момент у нее нет парня. Напомним, 23-летняя спортсменка в конце февраля рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.

«С кем я сейчас встречаюсь? Ни с кем. Встречаюсь с познанием. Познаю себя», — сказала Туктамышева.

Кроме того, фигуристка отметила, что ей остается только отдавать миру позитивную энергию, чтобы ситуация с коронавирусом поскорее прошла.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева и фигурист Александр Лазукин больше не являются парой.

Напомним, что в феврале Туктамышева сама рассказала, что они с Лазукиным не вместе и ее сердце свободно.

«Причина не ссора или непонимание, когда «черная кошка пробежала». Так сложились обстоятельства», — отметила чемпионка мира 2015 года.