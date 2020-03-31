Жена нападающего сборной России и «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова объяснила, хоккеист сделал американский паспорт. Экс-телеведущая призналась, что Малкин сделал это ради нее в октябре 2019 года, хотя многие подвергли его критике.

По словам Кастеровой, в этом была необходимость — Анна была беременна и не могла расписаться с мужем без документов. Супруга Малкина утверждает, что это единственный способ все сделать оперативно.

И что началось: «А, америкос!» Мне было очень больно видеть комментарии и нападки в его адрес. Он хорошо относится к своей стране, всегда приезжает за сборную играть. Он не подлый, он открытый», — приводит слова Кастеровой «Чемпионат».

Кастерова отмечает, что вообще не поняла, почему из такого раздули такой большой скандал, однако семья с этим справилась. Супруга Малкина отмечает, что есть адекватные, а есть неадекватные люди и с этим ничего поделать нельзя.