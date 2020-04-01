Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что слушания по спору с WADA должны состояться в начале-середине июня 2020 года.

«Планируются на первую-вторую неделю июня, но рано пока говорить об этом. Просто вопрос в том, состоится ли это заседание», – рассказал Ганус, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, слушания были перенесены из-за пандемии коронавируса.

РУСАДА оспаривает решение WADA по четырехлетней дисквалификации России из-за манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории. Если санкции WADA будут применены, российские спортсмены смогут выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх только в нейтральном статусе — без национальных флага и гимна.