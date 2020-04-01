Председатель Федерации футбола Белоруссии Владимир Базанов объяснил, почему национальный чемпионат не приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

«Критической ситуации нет, поэтому мы продолжаем чемпионат. Ко второму туру закупили 500 литров антисептика, развезли по стадионам», — заявил Базанов, слова которого приводит «Прессбол».

Он подчеркнул, что главное — чтобы люди сами понимали, какие меры необходимо предпринимать: чаще мыли руки и пользовались антисептиком, не приходили на стадион больными.

«Мы не говорим, что будем играть полностью чемпионат. Если будет какая-то критическая ситуация, тогда остановим турнир», – добавил Базанов.

Напомним, чемпионат Белоруссии является единственной европейской футбольной лигой, не приостановленной из-за коронавируса. По последним данным в мире зафиксировано более 860 тыс. зараженных, более 42 тыс человек погибли. В Белоруссии насчитывается 152 подтвержденных случая заражения, один человек скончался.