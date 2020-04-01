Норвежский лыжник Шюр Рёте поделился мнением по поводу пандемии коронавируса.

Спортсмен отметил, что лыжники находятся в более удобном положении, так как для тренировок могут воспользоваться природой, когда все спортивные залы закрыты на карантин. Он добавил, что лыжникам привычны индивидуальные тренировки.

Рёте подчеркнул, что старается соблюдать меры предосторожности и много времени проводит дома, тщательно моет руки и следит за указаниями премьер-министра.

«Ситуация, в которой мы находимся сейчас, довольно сюрреалистична, и мне страшно. Сказать что-то другое – значит соврать», — заявил Рёте, слова которого приводит TV2.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре. По последним данным в мире зафиксировано более 860 тыс. зараженных, более 42 тыс человек погибли.