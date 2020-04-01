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  • 10:19,  1 апреля 2020
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«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

&#171;Адмирал&#187; не примет участие в новом сезоне КХЛ
ХК "Адмирал". Фото: сайт клуба

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Министерство спорта Приморской области решило перенаправить средства, предусмотренные на финансирование клуба, в резервный фонд по борьбе с распространением коронавируса.

«В Континентальной хоккейной лиге команда “Адмирал” от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», — гласит заявление пресс-службы.

Уточняется, что в молодежных и детско-юношеских командах будут играть только хоккеисты из Приморья.

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 56 очков по итогам 62 встреч.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре. По последним данным в мире зафиксировано более 860 тыс. зараженных, более 42 тыс человек погибли.

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