«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ

Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Министерство спорта Приморской области решило перенаправить средства, предусмотренные на финансирование клуба, в резервный фонд по борьбе с распространением коронавируса.

«В Континентальной хоккейной лиге команда “Адмирал” от Приморья в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодёжные команды в МХЛ и U18, а также детско-юношеская спортивная школа», — гласит заявление пресс-службы.

Уточняется, что в молодежных и детско-юношеских командах будут играть только хоккеисты из Приморья.

В прошлом сезоне «Адмирал» занял 12-е место в турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 56 очков по итогам 62 встреч.