Бывший голкипер «Зенита» Камил Чонтофальски рассказал о жизни после ухода из петербургского клуба.

Футболист жил в Америке, и, по его словам, это обошлось ему довольно дорого. На плаву его поддерживали деньги, заработанные в России, подчеркнул Чонтофальски.

Время, проведенное во Флориде, Чонтофальски считает лучшим периодом в своей жизни: он научился кайтсёрфингу, подтянул английский и посетил много интересных мест.

«Деньги, заработанные в «Зените», я тратил на впечатления, которые у меня никто не отнимет. Ещё мы поженились с моей нынешней супругой в отеле Дональда Трампа на пляже», — рассказал Чонтофальски, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Он признался, что теперь не может сорить деньгами, как раньше. После развода с супругой он выплатил ей порядка 90 миллионов рублей на воспитание трёх дочерей.

«Что ж, я пожил красиво, не проиграл заработанное в казино. Так что говорю себе: будь счастлив!» — сказал экс-голкипер.