Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поделился мнением о пандемии коронавируса.

Специалист отметил, что зимним видам спорта повезло по сравнению с остальными.

«Наш сезон завершен. Да, нам пришлось завершить сезон немного раньше, но считаю, мы закончили его соответствующим образом. Мы прислушались к тем, кто отвечает за здоровье людей», — заявил Далин, слова которого приводит РИА «Новости».

Он подчеркнул, что необходимо прислушиваться к рекомендациям специалистов в области здоровья, быть осторожными и соблюдать рекомендации.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия) был отменен. Последние соревнования прошли в Контиолахти (Финляндия). Победителями общего зачета стали Йоханнес Бё и Доротея Вирер.