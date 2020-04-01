Норвежская лыжница Тереза Йохауг, выигравшая общий зачет Кубка мира-2019/20, до сих пор не получила большой Хрустальный глобус.

Менеджер спортсменки Йорн Эрнст пошутил, что Тереза получит самодельный трофей, подобный тому, что есть у россиянина Александра Большунова.

«Мы сделаем такой же Кубок, как отец сделал Большунову, и тоже проведём церемонию. Рассчитываю, что папа Терезы Турвалл это устроит. И проведём с ней и Йоханнесом церемонию в прямом эфире», – сказал Эрнст, слова которого приводит Dagbladet.

Глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг отметил, что пока неизвестно, когда лыжники смогут получить свои трофеи.

«Нужно искать возможность, это займёт какое-то время», – сказал он.