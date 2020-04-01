Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса. Он признался, что не сидит дома, а ежедневно бывает на свежем воздухе.

«Я выхожу на улицу каждый день, прогуливаюсь, чтобы оставаться в форме. Поддерживаю спортивную форму», — заявил Далин, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист отметил, что также посещает магазины, но не делает серьёзных закупок и не приобретает товары впрок.

Далин добавил, что на его памяти нет ситуаций, которые угрожали жизни и здоровью такого количества человек.

«Сложилась очень специфическая ситуация. Нужно очень серьезно отнестись к тому, что происходит сейчас, чтобы свести на нет ситуацию с распространением коронавируса», — сказал специалист.