Организаторы турнира NBA 2К20 среди баскетболистов опубликовали турнирную сетку.

Соперником Андре Драммонда будет Дермакус Казинс, Кевин Дюрант сыграет с Дерриком Джонсом. Донован Митчелл проведет матч против Руи Хачимуры.

Предполагается, что матчи стартуют в пятницу, 3 апреля. Расписания турнира пока нет, оно должно быть опубликовано в ближайшее время.

Турнир по NBA 2K20, по мнению организаторов, заполнит паузу в регулярном сезоне НБА, который был приостановлен еще 12 марта из-за пандемии коронавируса. Пока неизвестно, когда соревнования будут возобновлены. Коронавирус нашли у игрока «Юты Джаз» Руди Гобера, к настоящему моменту он уже выздоровел.