Соревнований и чемпионатов, на которые букмекеры принимают ставки, практически не осталось. О «последних из могикан» — в ежедневном обзоре от Nevasport.

В финале Белорусской Экстралиги по хоккею солигорский «Шахтер» принимает минскую «Юность». Встреча станет уже четвертой в финальной серии, в данный момент счет в серии в пользу гостей — 2-1. Предыдущий матч прошел вчера, 31 марта. Букмекерские конторы отдают преимущество минчанам, коэффициент на победу которых в основное время равен 1.58, а на итоговую победу — 1.97. Если в основные 60 минут победит команда из Солигорска, сыграет ставка с коэффициентом 2.25. В случае победы «Шахтера» в овертайме коэффициент увеличится до 3.10.

Еще один футбольный турнир, который все еще продолжается — чемпионат Никарагуа. Этой ночью состоятся целых пять встреч. В 23:55 стартует матч ФК «Чинандега» и «Хувентус Манагуа». Обе команды борются за попадание в плей-офф, но аналитики считают, что у «Хувентуса» шансов побольше: коэффициент 2.15 против 2.90 у «Чинандеги». Если между командами будет ничья, сыграет ставка с коэффициентом 3.70.

Главный матч тура в Никарагуа — встреча двух лидеров ФК «Манагуа» и «Реал Эстели». В идущий первым «Манагуа» верят больше, на него коэффициент 2.10. На «Реал Эстели — 3.20, на ничью — 3.40.

Кроме, того встречу проведут московские «Спартак» и ЦСКА. Правда, матч пройдет в рамках FIFA 20, но сыграют между собой реальные футболисты: Георгий Джикия и Александр Соболев сразятся с Федором Чаловым и Константином Кучаевым. Букмекеры не смогли отдать предпочтение одной из сторон, так как их навыки в FIFA пока остаются загадкой, и потому самый большой коэффициент здесь на ничью — 4.70. На победу любой из команд ставка идет с коэффициентом 2.30.

В другом симуляторе, PES 2020, Хвича Кварацхелия представит интересы «Рубина» в матче против воспитанника «Краснодара» Александра Агеева. Букмекеры считают фаворитом краснодарца, коэффициент на него — 2.10, а на грузинского игрока — 3.40. Ничья оценивается в 3.20.

Никаких проблем с проведением турниров в киберспорте: на чемпионате по Dota 2 China Professional League встретятся Vici Gaming и Newbee. Аналитики считают, что победа будет на стороне Vici — коэффициент 1.47 против 2.50. В другом китайском турнире, DOTA2 Professional Associaton, Invictus Gaming сыграет с EHOME, и здесь букмекеры считают фаворитами Invictus — 1.62 против 2.15.

На турнире ESL One Los Angeles Fnatic проведут матч против Geek Fam, и безусловным фаворитом считается команда, представляющая Данию, Британию и Голландию. Коэффициент на Fnatic — 1.32, на Geek Fam — 3.10.