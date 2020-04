Международный союз биатлонистов (IBU) пошутил над болельщиками в День смеха. На сайте организации было опубликовано объявление, согласно которому в следующем сезоне индивидуальные гонки будут проходить классическим стилем.

Нововведение должны одобрить на Конгрессе в Праге, который пройдет в сентябре 2020 года, отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что заявление выглядит достаточно правдоподобно: чтобы разыграть болельщиков, IBU взял комментарии у известных биатлонистов — например, Селины Гаспарин и Уле-Эйнера Бьорндалена.

Однако поклонники биатлона сразу поняли, что новость является шуткой: они оценили её в реплаях под постом IBU в «Твиттере».

⚠️IBU announces historical change for #biathlon ⚠️

The IBU Technical Committee has decided to reintroduce classic style as the mandatory technique in the Individual. Athletes' Committee supported the choice.

More info and athletes' opinions on https://t.co/wuA8iRRMv6 pic.twitter.com/mXi4c3Jzqt

— IBU World Cup (@IBU_WC) April 1, 2020