Ари Закарян: Фигурное катание и без коронавируса держится за счёт России и Японии

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением, как отразится ситуация с коронавирусом на фигурном катании.

«Я много раз говорил: наш вид спорта и без коронавируса переживает сейчас достаточно сложные времена — держится на плаву прежде всего за счёт России и Японии», — заявил Закарян, слова которого приводит «RT на русском».

Никто не возьмется предсказывать, как фигурное катание перенесет нынешний удар, отметил агент. По его мнению, сейчас нельзя сказать, сколько времени потребуется спортсменам, чтобы восстановить свое физическое и моральное состоянию.

Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться в марте, был отменен. На данный момент все катки закрыты на карантин, спортсмены тренируются самостоятельно в домашних условиях.