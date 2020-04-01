Восемь представителей сборной Венгрии по плаванию, а также один тренер заразились коронавирусом. Об этом сообщает журналист Василий Конов у себя в телеграм-канале.

Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных составляет 861204, из них 42353 человек погибли, 178438 — выздоровели.

Ранее стало известно, что чемпионат мира по водным видам спорта 2021 года будет перенесен на другие даты в связи с проведением летних Олимпийских игр. МОК принял решение перенести Олимпиаду-2020 на следующее лето, так как спортсмены не имеют возможности подготовиться к соревнованиям в связи с пандемией. В некоторых видах спорта еще не завершилась стадия квалификации.