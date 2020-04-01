Пандемия коронавируса отменяет одно соревнование за другим: совсем недавно болельщики рассчитывали на продолжение Единой лиги ВТБ и Кубка Гагарина, но сезоны были завершены досрочно. Однако некоторые турниры еще не сдались: Nevasport рассказывает, на что надеяться спортивному болельщику в апреле.

Бой Тони Фергюсона с…

Поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, скорее всего, сорвется в пятый раз: россиянин не успел покинуть территорию страны, пока границы были открыты. Несмотря на то, что глава UFC Дана Уайт отрицает отмену боя, вероятность его проведения крайне мала.

Однако Фергюсон может встретиться с другим соперником — например, Джастином Гэтжи, его кандидатуру будут рассматривать в первую очередь. Также помериться силами с Тони могут Конор Макгрегор и Дастин Порье, ранее поочередно проигравшие Хабибу.

Белорусский футбол отдувается за всех

Единственная футбольная лига Европы, не ушедшая на карантин — чемпионат Белоруссии. За неимением большего, фанаты следят за играми в братской республике. К показу турнира подключился «Матч ТВ», он транслирует встречи в прямом эфире.

Несмотря на то, что власти не считают ситуацию в Белоруссии критической, официально подтвержденные случаи заражения уже есть, один человек погиб. Болельщики оценивают происходящее более здраво и призывают прервать чемпионат: фанаты гродненского «Немана», например, планируют бойкотировать игры. Однако белорусская футбольная федерация считает, что пока рано паниковать.

Возобновится ли РПЛ?

Российская премьер-лига официально приостановлена до 10 апреля — также же сроки ставили себе КХЛ и Единая лига ВТБ, в итоге не дождавшиеся и завершившие сезон. Футбольный чемпионат не планирует повторять их путь и рассчитывает на возобновление матчей.

Но надеяться, что турнир продолжится в срок, вряд ли стоит: Россия находится на самоизоляции, и футбол сейчас — отнюдь не проблема первостепенной важности. Скорее всего, сезон возобновится не раньше середины мая, а то и позже.

Футболисты и баскетболисты перешли в кибер-формат

Чтобы футбольная аудитория не заскучала совсем, матчи перешли в кибер-формат. Сегодня, например, болельщиков ожидает московское дерби «Спартак» — ЦСКА, которое будет транслироваться в прямом эфире. Интересно то, что в FIFA 20 сыграют реальные игроки клубов — Георгий Джикия и Александр Соболев сразятся с Федором Чаловым и Константином Кучаевым.

«Рубин» будет биться с «Краснодаром» в PES 2020 в рамках «Самой быстрой лиги»: отвечать за результат предстоит Хвиче Кварцхелии и Александру Агееву. ЦСКА встретится с «Динамо» в лицах Павла Котова и Матвея Ивахнова. Первый матч в «Самой быстрой лиге» проведет «Спартак», который будет представлен 19-летним Николозом Кутателадзе.

Баскетболисты НБА примут участие в турнире NBA 2К20, уже стала известна его сетка. Соперником Андре Драммонда будет Дермакус Казинс, Кевин Дюрант сыграет с Дерриком Джонсом. Донован Митчелл проведет матч против Руи Хачимуры. Организаторы считают, что кибер-турнир поможет заполнить паузу в регулярном сезоне, о возобновлении которого пока не идет и речи.

У киберспорта нет проблем

Любителям киберспорта сейчас проще всего: матчи проходят регулярно. Так, сегодня на чемпионате по Dota 2 China Professional League встретятся Vici Gaming и Newbee. Продолжается сезон ESL One Los Angeles Fnatic и групповой этап LCK Spring 2020.

Если вы пока далеки от киберспорта, но хотите узнать о нем больше во время карантина, у Nevasport есть путеводитель для начинающих. Турниры проводятся в двух категориях — коммерческие и некоммерческие. Первые создаются издателями игр и организациями ивент-агентств, вторые реализуются государственными структурами. Чтобы разобраться более детально, читайте материал по ссылке.