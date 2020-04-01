В ФИФА создадут фонд для помощи спортсменам, пострадавшим от коронавируса

В ФИФА приняли решение организовать стабилизационный фонд для поддержки футболистов, клубов и федераций в кризисных ситуациях по типу пандемии коронавируса.

Об этом сообщает New York Times. По информации источника, за счет резервных средств Международная федерация футбола сумела накопить около 2,7 миллиардов долларов. Отмечается, что из этих средств и создадут первый бюджет фонда, который сначала должен составить несколько сотен миллионов долларов. Известно, что на ближайшем онлайн-заседании совета ФИФА планирует утвердить идею создания фонда.