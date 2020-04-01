Американская компания-разработчик Infinity Ward забанила боле 50 тысяч аккаунтов недобросовестных пользователей в игре Call of Duty: Warzone.

Об этом сообщает Activision на своем официальном сайте. Отмечается, что разработчики круглосуточно проверяют данные игры и выявляют читеров, а также улучшают систему жалоб. Как заявили представители компании, сотрудники проверяют все возможные читы, в том числе программы, которые обеспечивают автоматическое прицеливание и позволяют смотреть сквозь препятствия.

Напомним, условно-бесплатная «королевская битва» Call of Duty:Warzone вышла 20 марта 2020 года на персональные компьютеры, PlayStation 4 и Xbox One.

Ранее сообщалось, что организаторы турнира NBA 2К20 среди баскетболистов опубликовали турнирную сетку. Соперником Андре Драммонда будет Дермакус Казинс, Кевин Дюрант сыграет с Дерриком Джонсом. Донован Митчелл проведет матч против Руи Хачимуры.