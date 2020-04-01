В СМИ появились финансовые детали соглашения, по которому телеканал «Матч ТВ» приобрел права на трансляции игр чемпионата Белоруссии.

Как сообщает Betting Insider, который ссылается на источник в руководстве телеканала, стоимость контракта составила 210 тысяч долларов. Отмечается, что соглашение гибкое и может быть приостановлено при конкретных обстоятельствах. Во-первых, если турнир будет прерван из-за карантина в условиях пандемии коронавируса. Во-вторых, в одностороннем порядке по решению «Матч ТВ», когда возобновятся топ-чемпионаты из основного пула трансляций.

Отметим, «Матч ТВ» уже показал два первых тура белорусской Высшей лиги.

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию киберспортивного поединка между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча пройдет в FIFA 20, она запланирована на 1 апреля, начало назначено на 20:00 по московскому времени.