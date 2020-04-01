Американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс помещен под домашний арест после заключения сделки с прокуратурой штата Нью-Мексико.

Об этом сообщает TMZ Sports. По информации источника, Джонс проведет 96 часов под домашним арестом. Кроме того, его обязали оплатить штрафы и пройти 48 часов общественных работ. Отмечается, что Джонс обязан установить устройство блокировки зажигания в своем автомобиле. Также известно, что он должен установить алкотестер и проходить его каждый раз перед включением зажигания.

Напомним, лидер рейтинга бойцов UFC P4P Джон Джонс был арестован полицией штата Нью-Мексико за вождение в нетрезвом виде и за неосторожное обращение с оружием. Отмечается, что инцидент случился около 01:00 в Альбукерке.