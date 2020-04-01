Российская фигуристка Елизавета Туктамышева предложила подписчикам вместе с ней заниматься подготовкой нового номера для следующего сезона.

По словам Туктамышевой, объединение MAD Company и хореограф Юрий Смекалов, с которым она работала над короткой программой на ЧМ-2015, предложили ей сделать совместный необычный проект.

Фигуристка отметила, что в рамках проекта будет создаваться хореография ее произвольной программы для нового сезона. При этом она будет соблюдать все правила безопасности и самоизоляции.

«Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером», – написала Туктамышева в своем Instagram.

Ранее Туктамышева рассказала Марии Командной в прямом эфире в инстаграме, что в данный момент у нее нет парня. Напомним, 23-летняя спортсменка в конце февраля рассталась с фигуристом Андреем Лазукиным.