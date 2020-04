View this post on Instagram

Хотите вместе со мной заниматься подготовкой нового номера для следующего сезона? ⛸ ⠀ Творческое объединение MAD Company и хореограф Юрий Смекалов @smekalove с ним мы работали над короткой программой «Болеро», с которой я выиграла Чемпионат мира в 2015 году) предложили вместе сделать необычный проект. ⠀ 🔹Мы попробуем, соблюдая все правила безопасности и не выходя из дома, создать хореографию для моей произвольной программы, которую, вероятно, вы увидите уже в новом сезоне. ⠀ Это будет Insta-сериал, героями которого станете и вы, потому что сможете участвовать в наших обсуждениях и влиять на результат работы над номером. ⠀ Что нужно, чтобы присоединиться? Все просто: быть подписчиком моей страницы @liza_tuktik и объединения MAD Company @madcompany_smekalove а с завтрашнего дня подключаться к прямым эфирам. ⠀ 🗓 Вот их расписание: ⠀ 2 апреля (четверг), 19:00 — открытое интервью со мной и Юрием, вы сможете задать нам собственные вопросы. ⠀ 3 апреля (пятница), 19:00 — прямой эфир с композитором Бхимой Юнусовым @bhima_u, голосуем за музыкальный образ будущего номера. ⠀ 4 апреля (суббота), 19:00 — стрим нашей с Юрием репетиции, разучим вместе фрагмент новой хореографии. ⠀ 6 апреля (понедельник), 19:00 — онлайн-ПРЕМЬЕРА номера, созданного вместе с вами. ⠀ Подключайтесь к творчеству!