Известный американский промоутер Боб Арум раскритиковал президента UFC Дану Уайта за желание при любых обстоятельствах организовать поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

По словам Арума, он не знает, что делает Уайт и что вообще происходит. По мнению промоутера, Уайт зациклился на идее проведения этого турнира в то время как люди умирают. Арум добавил, что глава UFC отменил остальные турниры на ESPN, и непонятно, что такого в бое Хабиба, тем более россиянин даже из России не может выехать.

«Дана выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда у людей есть гораздо более серьезные проблемы», — сказал Арум, слова которого приводит Boxing Scene.

Ранее Дана Уайт заявил, что бой Хабиба и Фергюсона все же состоится. «18 апреля, где-то на этой гребаной планете. Я дам вам знать, когда будет нужно», — сказал глава UFC.