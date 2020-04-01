Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на призыв подать в добровольную отставку. По словам специалиста, он еще не ознакомился с письмом ветеранов российского биатлона.

«В нынешней ситуации вообще, на мой взгляд, рассматривать это письмо крайне неверно. Хотя бы потому, что непонятно, как будет развиваться весь спорт, и до какого момента мы вообще будем сидеть на карантине», — заявил Драчев, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что СБР продолжает работать, всё находится под контролем, несмотря на карантин.

Напомним, письмо с призывом об отставке в числе прочих подписали Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович и Максим Кугаевский.