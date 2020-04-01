«Адмирал» фактически объявил о прекращении своего существования из-за пандемии коронавируса. Власти Приморского края перестанут финансировать клуб, чтобы перенаправить средства на борьбу с вирусом. Та же участь ждет баскетбольный «Спартак-Приморье» и футбольный «Луч». «Адмирал» может стать не единственной командой, которая не сыграет в КХЛ по тем же причинам. Nevasport рассказывает еще о трех.

«Динамо» Минск

Отношение к коронавирусу в Белоруссии легкомысленное до ужаса: никакого карантина, а самоизолируются самые ответственные. Спортивные соревнования даже не думают прерываться, а глава государства считает, что если вируса не видно, то его и нет. Все это может в один миг измениться, и тогда соседней стране придется предпринимать решительные меры. Одной из них может стать приостановка деятельности главного хоккейного клуба страны в тех же целях, что во Владивостоке: найти дополнительные средства для борьбы с вирусом, над которым неделю-две назад потешались.

«Амур»

В Хабаровском крае зараженных даже побольше, чем в Приморском, и соседи вполне могут последовать примеру «Адмирала». Да, исторически эти регионы нельзя назвать дружественными, но в такое время объединиться должны все. Перенимание такого опыта, с одной стороны, навредит спорту, с другой, может спасти много жизней. И вторая сторона все же сильно перевешивает.

«Витязь»

Московская область — третий регион России по зараженности после самой Москвы и Петербурга. Подольск — один из самых крупных городов Подмосковья, и очень вероятно, что там вирус распространяется быстрее, чем в других населенных пунктах. Прикрыть на год «Витязь», а зарплаты хоккеистов потратить на помощь больницам, стало бы очень большой помощью. В конце концов, все игроки «Витязя» просто перейдут в СКА.