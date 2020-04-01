Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на письмо ветеранов российского биатлона, призывающее главу СБР Владимира Драчева подать в отставку.

«Очень вовремя , уважаемые ветераны и тренеры биатлона !!! В тот момент , когда страна борется за жизни людей , назрел бунт !!!! Сейчас всем плевать на биатлон , нам выжить надо !!!!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале «Реальный Гу».

Губерниев призвал ветеранов и тренеров сосредоточиться на том, чтобы оставаться дома, когда в стране и мире сложилась тяжелейшая ситуация.

Напомним, сегодня стало известно, что ветераны требуют отставки Драчева, однако глава СБР еще не успел ознакомиться с письмом. В числе прочих его подписали Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович и Максим Кугаевский.