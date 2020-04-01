Французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что намерен приехать в Россию, чтобы отметить свой уход из профессионального спорта.

Он признался, что невозможность соревноваться в России в последние два года стала для него большим разочарованием. Фуркад подчеркнул, что даже на последней гонке в Контиолахти ощущал поддержку российских болельщиков.

Француз признался, что российский биатлон дал ему многое: например, свой первый чемпионат мира он выиграл в Ханты-Мансийске. Он также рассказал, что часто получал подарки от российских поклонников.

«Я все это невероятно ценю, так что спасибо вам огромное. И да: я еще обязательно приеду в Россию, чтобы отметить с вами мой уход», — заявил Фуркад, слова которого приводит «Матч ТВ». При этом француз подчеркнул, что отказывается выходить на лыжню: он хочет поделиться радостью с болельщиками каким-нибудь другим способом.