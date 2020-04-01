Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что сильно похудел за несколько дней.

«Только что взвесился. Мой вес — 115 кг. Худею. За неделю сбросил 8 кг», — сказал спортсмен на видео в историях своего «Инстаграма».

Напомним, следующий бой с участием Емельяненко должен состояться 24 июля на турнире ACA 107, его соперником станет Магомед Исмаилов. Изначально поединок был запланирован на 3 апреля, однако его пришлось перенести из-за угрозы распространения коронавируса.

За время своей карьеры 38-летний Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах, одержал 28 побед и потерпел 7 поражений. Один поединок завершился вничью.