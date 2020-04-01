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  • 14:27,  1 апреля 2020
Биатлон
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Драчев о письме ветеранов: Проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев

биатлон
Владимир Драчев, председатель Союза биатлонистов России. Фото из инстаграм drachev_vladimir

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев отреагировал на призыв подать в добровольную отставку.

Драчев заявил, что желающих порадоваться чужим неудачам всегда много, но никто не хочет помочь. Он подчеркнул, что успехам радуются все, но когда что-то не получается, то люди отходят в сторону и оказываются ни при чем.

«Только проблемы, которые они озвучивают, принес не Драчев. Напротив, последние два года мы стараемся их устранить», — сказал Драчев, слова которого приводит ТАСС.

Специалист подчеркнул, что перед СБР стоит много задач, которые необходимо выполнить. Работа в организации занимает 80% времени, отметил Драчев.

Напомним, письмо с призывом об отставке в числе прочих подписали Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович и Максим Кугаевский.

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