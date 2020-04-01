Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможную отставку Владимира Драчева с поста президента СБР.

«Я в 151 раз хочу извиниться перед народом за то, что мы с Анатолием Алябьевым поддержали когда-то Драчева на выборах. За два года его правления наш биатлон опустился ниже плинтуса», — заявил Тихонов, слова которого приводит ТАСС.

По мнению Тихонова, Драчев обманывал народ, обещая привести в российский биатлон богатых спонсоров. Экс-спортсмен считает, что невозможно выделить ни одного положительного момента в работе Драчева.

Напомним, 1 апреля ветераны и тренеры написали письмо, в котором потребовали, чтобы Драчев ушел в добровольную отставку. В числе прочих его подписали Анатолий Алябьев, Дмитрий Васильев, Александр Тихонов, Анна Богалий, Александр Касперович и Максим Кугаевский.