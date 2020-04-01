Вторая ракетка России Андрей Рублёв рассказал, как отреагировал на новость о переносе Открытого чемпионата Франции на сентябрь.

Планируется, что соревнования будут проходить одновременно с турниром в Санкт-Петербурге. Спортсмен признался, что новость его шокировала.

«Но если у нас появится шанс начать играть хотя бы ближе к концу сезона и будет возможность провести ещё один «Большой шлем», то у игроков в приоритете будет именно он. Теннисисты скорее выберут «Большой шлем», перенесённый на другие даты, чем его полную отмену», — заявил Рублев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Теннисист подчеркнул, что придется заново проводить предсезонку, так как ни у кого еще не было четырех месяцев на подготовку.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса теннисный турнир отложен как минимум до июня. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных превышает 874 тысячи, из них 42 тыс. человек погибли, 178 тыс. — выздоровели.