По всей России объявлен карантин, все сидят дома и не знают, чем себя занять. Кто-то читает книги, другие пересмотрели уже кучу фильмов, третьи заново прошли любимую игру на консоли. Но что делать, если приставки нет, а компьютер еле тянет даже самые непривередливые игры? В таком случае предлагаем вспомнить молодость и поиграть в лучший футбольный симулятор — PES 6.

Игра 2006 года выпуска от японского разработчика Konami до сих пор тепло отзывается в сердцах любителей футбола, даже тех, кто впоследствии стал фанатом исключительно серии FIFA. Давайте проведем небольшую экскурсию по игре, после которой вам, возможно, захочется скачать ее и сыграть пару матчей.

В меню вас встречает бразильский форвард «Интера» Адриано, который в те годы феерил и вполне заслуженно оказался лицом игры.

Несмотря на то, что игра вышла почти 15 лет назад, лица футболистов были весьма похожи. В игре, правда, они немного отличались от того, что было в меню, но все же узнать их не составляло большого труда. Здесь Криштиану Роналду пока не знает, что будет играть в «Реале», зато уже в 21 год выступает в одной команде с нынешним главным тренером «МЮ» Уле-Гуннаром Сульшером.

Дэвид Бэкхем еще не успел уехать в МЛС. Да и составчик подобрался у «Реала» тогда серьезный: Рауль, Ван Нистелрой, Роналдо. Это были настоящие галактикос!

Совсем молодой Лео Месси только-только начинает свой путь в «Барселоне» бок о бок с великим Роналдиньо и будущим кумиром Махачкалы Это’О.

Графика в PES 6 хороша для того времени, но небезгрешна: ситуации, когда у футболиста исчезала рука или проваливалась под газон нога, возникали регулярно. Впрочем, исправить игровые баги до конца разработчикам не удалось до сих пор.

В PES 6 было не так много повторов голов, но их было вполне достаточно, чтобы в подробностях увидеть момент. А если мало, то запись можно помотать и даже сохранить на память. Сотрудничество с Canon добавляет некой реалистичности — в симуляторах всегда так происходит, когда игрок видит в игре реальный бренд или товар.

А вот что было совсем не реалистично, так это сюрприз от разработчиков, который был только в этой версии: странный выбор костюмов для игроков вместо традиционной формы. Футболистов можно было выпустить на поле в виде пингвинов, на страусах или даже заставить их оседлать динозавров.

Вот как это выглядит в игре. Мило, можно попробовать каждый костюм, но желания играть так всю карьеру точно не возникало.

Скачивайте PES, ностальгируйте, проходите карьеру и главное сидите дома, иначе ваш любимый футболист перейдет в North East London!