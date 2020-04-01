Футболисты московского «Спартака» согласились на сокращение зарплаты во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте клуба.

«Во время самоизоляции, связанной с распространением коронавируса, и до возобновления тренировочного процесса игроки будут получать на 40 процентов меньше», — гласит заявление.

Напомним, розыгрыш Российской Премьер-Лиги приостановлен до 10 апреля, однако, скорее всего, сезон возобновится не раньше мая. После 22 туров «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице, уступая лидеру (петербургскому «Зениту») 22 очка.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных превышает 874 тысячи, из них 42 тыс. человек погибли, 178 тыс. — выздоровели.