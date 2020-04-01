Футбольный клуб «Крылья Советов» может прекратить существование из-за долгов. Как сообщают специалисты Счётной палаты Самарской области, финансирование клуба не приносит должных результатов. На протяжении последних лет размер долгов «Крыльев» превышает стоимость имущества клуба.

«Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций», — гласит заявление Счётной палаты, приведенное на 63.ру.

Расходы на содержание клуба растут, несмотря на все усилия по привлечению спонсоров. Это может привести к принудительной ликвидации клуба, говорится в заявлении.

Напомним, после 22 туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Они опережают только грозненский «Ахмат», набравший на два балла меньше.