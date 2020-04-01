Российская фигуристка Мария Сотскова показала, как проводит время в условиях самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фотографию с оленятами. «Новые друзья», — написала Сотскова.

Напомним, Сотскова тренируется в московском ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, к которой перешла из группы Елены Буяновой. На данный момент каток закрыт на карантин.

Фигуристка является вице-чемпионкой II зимних юношеских Олимпийских игр, а также чемпионата мира среди юниоров 2016 года. В сезоне 2013/14 Мария выиграла финал юниорской серии Гран-при. В 2018-м году спортсменка представляла сборную России на Олимпийских играх в Пхенчхане.