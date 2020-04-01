Заслуженный тренер России Александр Касперович считает, что президенту Союза биатлонистов России (СБР) Владимиру Драчеву не хватает опыта.

Касперович подписал письмо с призывом об отставке Драчева. Он считает, что пока не стоит озвучивать, кто может возглавить СБР, однако уверен, что есть люди, способные справиться с любой задачей.

«Вот честное слово, у меня к нему нет никаких личных претензий, хотя он много чего неприятного говорил в мой адрес. Впрочем, надеюсь, он уже понял, что был не прав. А может, и нет. Но бог ему судья», — заявил Касперович, слова которого приводит РИА «Новости».

По мнению Касперовича, для получения результата нужно не только сменить президента СБР, но полностью поменять всю структуру организации.

Ранее экс-биатлонистка Анна Богалий опровергла информацию о том, что подписалась под призывом об отставке Драчева.