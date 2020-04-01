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  • 16:19,  1 апреля 2020
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Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах

Лига Чемпионов
Фото из Википедии

УЕФА рассматривает вариант проведения финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы при пустых трибунах. На данный момент еврокубковые турниры приостановлены на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщает The Independent, УЕФА по-прежнему рассчитывает завершить еврокубковый сезон до старта следующего розыгрыша. Напомним, согласно календарю летом стартует отборочный этап следующего сезона.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных превышает 874 тысячи, из них 42 тыс. человек погибли, 178 тыс. — выздоровели. Все футбольные турниры в Европы приостановлены, исключением является чемпионат Белоруссии, который проходит в обычном режиме.

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