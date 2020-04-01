Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев предположил, что из-за пандемии коронавируса может быть отменен весь теннисный сезон-2020.

«Несколько недель назад они собирались проводить Уимблдон в любом случае. Но ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён», — заявил Тарпищев, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что ситуация меняется стремительно, поэтому остается только наблюдать за развитием событий.

Напомним, ранее стало известно, что Открытый чемпионат Франции будет перенесен на сентябрь. Под вопросом находится проведение Уимблдона, который запланирован на период с 29 июня по 12 июля. Изначально сезон был приостановлен до 8 июня, однако пауза может продлиться дольше.