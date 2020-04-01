Организаторы Открытого чемпионата США по теннису сообщили, что намерены провести турнир в запланированные сроки — в конце августа-первой половине сентября.

«Мы по-прежнему планируем турнир в соответствии с датами», — сказал глава федерации тенниса США Дэнни Зауснера, слова которого приводит The New York Post.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Открытый чемпионат Франции был перенесен с мая на сентябрь. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено об отмене Уимблдона. Изначально теннисный сезон был приостановлен до 8 июня, однако пауза может затянуться на более длительный срок.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Ухане (Китай) в декабре 2019 года. По последним данным общее число зараженных превышает 874 тысячи, из них 42 тыс. человек погибли, 178 тыс. — выздоровели.