Правление Союза биатлонистов России (СБР) 6 апреля рассмотрит письмо с призывом об отставке главы организации Владимира Драчева, составленное ветеранами и тренерами.

Как сообщили в СБР, ближайшее заседание правления будет проходить 6 апреля, однако из-за пандемии коронавируса оно, скорее всего, состоится в формате видеоконференции. «Опубликованное сегодня письмо ветеранов биатлона станет одной из тем обсуждения», — приводит слова представителя СБР ТАСС.

Напомним, 1 апреля стало известно, что ветераны и тренеры призвали Драчева добровольно покинуть свой пост, так как, по их мнению, он не справляется со своими обязанностями. В списке подписавшихся значатся четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов и наставник Александра Логинова Александр Касперович.

Ранее Анна Богалий, чья фамилия также значится в списке, опровергла информацию о том, что оставила свою подпись.